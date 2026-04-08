◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）

巨人・泉口友汰内野手が決勝の３号２ランを放った。

０―１の９回。無死二塁で中崎の初球、内角直球を振り抜くと、高々と舞い上がった打球は右翼ポール際へ。重い扉をこじ開ける逆転弾だった。

この日は決勝弾含む３安打で猛打賞。それでも試合後は最初に反省の言葉を口にした。場面は本塁打の直前。バントの構えに入ろうとすると、三塁コーチャーの川相ディフェンスチーフコーチに呼ばれて構えを戻した。「僕のサインミスで、バント（のサインが）出ていないのにバントだと思い込んでバントの構えをして。僕のサインミスだったっていうことだけは理解してください。（川相コーチからはサインは）『何も出ていないよ』ということでした」と話した。

本塁打については「チャンスだったので積極的にいこうと思って打席に入りました。うまく打てたんじゃないかなと思います」と振り返った泉口。チームに欠かせない存在となっているが、「最後（９回）に情けないエラーをしてしまったので、勝ってかぶとの緒を締めたいなと思っています。ああいうので逆転っていうのはあると思うので。今日は本当にライデルに感謝して、明日からもしっかりやりたいなと思っています」と謙虚に次戦を見据えた。