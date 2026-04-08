無難ボブより、断然今っぽい！？【40・50代】に似合う「大人のウルフボブ」

王道のワンレンボブからイメチェンするなら、レイヤーで動きを出したウルフボブに挑戦してみては？ 大人が気になりがちなボリューム不足を首元のくびれやトップの丸みが補い、洗練された今っぽさを演出してくれるはず。今回は「SALOWIN町田店」@yuuna__iwamaさんのInstagram投稿から、大人に似合うウルフボブをご紹介します。

立体感が際立つハイライトウルフ

ダークブラウンをベースに、ベージュ系のハイライトをバランスよく散りばめたウルフボブ。太すぎず細すぎない絶妙なハイライトが、髪全体に自然な透明感と立体感を与えています。トップの丸みと襟足のくるんとした外ハネを組み合わせることで、メリハリのあるくびれシルエットに。

透明感あふれるアッシュ系の暗髪ウルフ

アッシュ系の暗髪にレイヤーカットを施し、たっぷりと動きをつけたスタイル。白髪が明るく色づくことで、まるで計算されたハイライトのように地毛になじみ、柔らかな質感を生み出しています。全体をひし形シルエットに整えることで、今っぽく若々しい雰囲気もプラスできました。

こなれ感漂うグレージュウルフボブ

トップを短めにカットしてふんわりとした丸みを作り、襟足を首に沿わせて外ハネに仕上げたこなれ感のあるボブ。サイドの髪を少し残して外へハネさせることで、グレージュのくすんだ色味に軽快なアクセントを添えています。首まわりをタイトに見せるシルエットは、横顔や後ろ姿までシャープに見えそうです。

脱白髪カラーでヘルシーウルフ

トップを長めに設定することで、大人らしい落ち着いた雰囲気を残した動きのあるウルフボブ。透明感たっぷりのベージュカラーが、白髪をうまくなじませながら自然なトーンアップを叶えています。ベースを軽めに削いでヘルシーな外ハネに仕上げたデザインは、若々しさと品のよさを両立したい人にフィットしそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里