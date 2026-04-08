SKRYUが、メジャー1st EP『絶』より「ピンクのワゴン -悶絶-」のMVを公開した。

映像では、ピンクと白を基調とした空間を舞台とし、スタイリッシュな衣装を身に纏ったSKRYUと、それとは対照的なポップでお調子者のミラーボールマンが登場する。フィルムライクな映像とSKRYUが得意とするキレのある非常にユニークなダンスが印象的なとても遊び心の溢れた作品になっているという。

https://youtu.be/ofnbE_athm4

◾️＜SKRYU Super Live 2026 「The Light」＞ ＜PINK -Moonlight Paradise- with Secret Guests＞

2026年8月29日（土）OPEN 16:30 / START 18:00 ＜SEPIA -Midnight Rendezvous-＞

2026年8月30日（日）OPEN 15:30 / START 17:00 会場：神奈川・ぴあアリーナMM

料金：

S+席 2日通し券 27,000円（税込）

絶叫席 2日通し券 18,000円（税込）

絶景席 2日通し券 18,000円（税込）

チケット：https://eplus.jp/skryu/ 公演に関する問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション

03-3499-6669 (月・水・金 12:00〜16:00)

◾️メジャー1stEP『絶』

2026年2月25日（水）0時配信

配信リンク：https://SKRYU-official.lnk.to/Zetsu ▼トラックリスト

1.Ahhhhhhh! -絶叫-

2.ピンクのワゴン -悶絶-

3.S+ -絶世-

4.スパンコールじいちゃん -輝絶-

5.Shangri-La -絶景-