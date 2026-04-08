「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）

広島が１点リードの九回に逆転を許した。

３番手として中崎が登板。しかし、先頭のキャベッジに二塁打を浴びると、次打者・泉口に右翼ポール際への逆転２ランを被弾した。勝利まであとアウト３つから逆転され、スタンドの鯉党からは悲鳴が上がった。

今季の広島は九回が“鬼門”となっている。２日・ヤクルト戦（神宮）は森浦が１点リードを守れずに逆転サヨナラ負け。４日・阪神戦（マツダ）でも森浦が３点リードを同点にされて延長戦の末、敗北していた。

新井監督は勝ちパターンは固定せずに、投手の調子や展開、相性を見ながら起用する方針を示している。試合後は中崎を責めることなく、「ザキ（中崎）も毎回毎回ゼロでというのは無理なので。今日もタイトな打順だったけど、こういう日もあるのでまた切り替えて準備して欲しいと思います」と右腕をかばった。

それよりも１得点に終わった打線に目を向け、「次の１点をなんとか入れていかないと、なかなかブルペンに負担がかかるよね。１点差だと」と、野手陣の奮起を期待した。