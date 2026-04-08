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タレントの辻希美さんが、自身のブログを更新。
この春からの、子どもたちの新生活について綴りました。
 

【写真を見る】【 辻希美 】 「新学期」「今日から毎朝お弁当　生活が　始まりました!!」「毎日のお弁当　作りは慣れるのか　不安ですが」「が、、、頑張ります!!」


辻希美さんは「春休みが終わり新学期スタート」と、投稿。

続けて「せいあも入学式を終え高校生になり　お祝いで叙々苑　行って来ましたぁ❤❤❤　美味しいお肉をたんまり頂き❤」と、記しました。

 



そして「せいは高校生!!　そらは中学2年生!!　コアは小学2年生!!」「みな新しい環境で　頑張ろーっ❤❤」「あ、ちなみに希空は無事高校卒業致しました!!!!!!」と、綴りました。

 



続く投稿で、辻希美さんは「新学期」「始まり、今日から毎朝お弁当　生活が　始まりました!!!!!!!!!!」と、投稿。

続けて「毎日のお弁当　作りは慣れるのか　不安ですが、今日も夜中夢が1時間半起きに泣いてたから寝不足のまま朝になりお弁当準備」「ぅん…不安　からのスタートです」と、綴りました。

そして「が、、、頑張ります!!!!!!!!」と、記しました。
 



辻希美さんは「残り物をお弁当にしてせいあが食べる時間くらいに食べて見た」と、投稿。

続けて「これから色んなお弁当　作るから　何が美味しくて何がダメかをこうやって　食べて研究していきます」と、記しました。

 



そして「冷凍食品とか作り置き冷凍とか　色々試してみる!!!!!!!!!!!!」と、綴っています。
 



【担当：芸能情報ステーション】