タレントの辻希美さんが、自身のブログを更新。

この春からの、子どもたちの新生活について綴りました。



【写真を見る】【 辻希美 】 「新学期」「今日から毎朝お弁当 生活が 始まりました!!」「毎日のお弁当 作りは慣れるのか 不安ですが」「が、、、頑張ります!!」



辻希美さんは「春休みが終わり新学期スタート」と、投稿。



続けて「せいあも入学式を終え高校生になり お祝いで叙々苑 行って来ましたぁ❤❤❤ 美味しいお肉をたんまり頂き❤」と、記しました。









そして「せいは高校生!! そらは中学2年生!! コアは小学2年生!!」「みな新しい環境で 頑張ろーっ❤❤」「あ、ちなみに希空は無事高校卒業致しました!!!!!!」と、綴りました。









続く投稿で、辻希美さんは「新学期」「始まり、今日から毎朝お弁当 生活が 始まりました!!!!!!!!!!」と、投稿。



続けて「毎日のお弁当 作りは慣れるのか 不安ですが、今日も夜中夢が1時間半起きに泣いてたから寝不足のまま朝になりお弁当準備」「ぅん…不安 からのスタートです」と、綴りました。



そして「が、、、頑張ります!!!!!!!!」と、記しました。







辻希美さんは「残り物をお弁当にしてせいあが食べる時間くらいに食べて見た」と、投稿。



続けて「これから色んなお弁当 作るから 何が美味しくて何がダメかをこうやって 食べて研究していきます」と、記しました。









そして「冷凍食品とか作り置き冷凍とか 色々試してみる!!!!!!!!!!!!」と、綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】