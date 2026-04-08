「リードしていた時は楽しかった」ヤングなでしこに５失点完敗の豪州。母国ファンの反応は？「よく頑張った」「タフな相手に決して諦めなかった」【U-20女子アジア杯】
共にグループステージで連勝同士。U-20女子アジアカップのC組最終節で、日本とオーストラリアが激突した。
先手を取ったのはオーストラリア。39分にプラカシュが日本の一瞬の隙を突いて先制ゴールを挙げる。ビハインドの日本は45＋３分に福島望愛が同点弾をマークすると、54分に福島が再び、ネットを揺らす。
その後は日本が得点を重ねる。65分に田子夏海がチーム３点目を奪取すると、途中出場の木村未来が81分、84分に連続得点。オーストラリアは86分にブラウンが１点を返したが、反撃もそこまでだった。５−２で日本が逆転勝利を収めた。
この結果をオーストラリアサッカー協会の公式SNSが伝えると、ファンからは「リードしていた時は楽しかった」「暑いなかでよく頑張った」「タフな相手に決して諦めなかった」といった声があがった。
C組を首位通過したのは日本。オーストラリアは２位突破となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】福島望愛のファインゴール＆木村未来の芸術的ループ弾
先手を取ったのはオーストラリア。39分にプラカシュが日本の一瞬の隙を突いて先制ゴールを挙げる。ビハインドの日本は45＋３分に福島望愛が同点弾をマークすると、54分に福島が再び、ネットを揺らす。
その後は日本が得点を重ねる。65分に田子夏海がチーム３点目を奪取すると、途中出場の木村未来が81分、84分に連続得点。オーストラリアは86分にブラウンが１点を返したが、反撃もそこまでだった。５−２で日本が逆転勝利を収めた。
この結果をオーストラリアサッカー協会の公式SNSが伝えると、ファンからは「リードしていた時は楽しかった」「暑いなかでよく頑張った」「タフな相手に決して諦めなかった」といった声があがった。
C組を首位通過したのは日本。オーストラリアは２位突破となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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