「芸歴15年以下」と知って驚いたお笑い芸人ランキング！ 2位「平野ノラ」、わずか2票差の1位は？
All About ニュース編集部は3月12〜13日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「芸歴別お笑い芸人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「芸歴15年以下と知って驚いたお笑い芸人」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、平野ノラさんでした。
ピン芸人として活動する平野さんは、「しもしも〜？」「おったまげ！」などのバブルネタでブレーク。デビューは2010年12月で、2026年で芸歴15年目に突入しました。赤いスーツと肩パッド、バブル時代の流行語を駆使する芸風は、世代を問わず強烈なインパクトを残しました。現在はマルチに活躍しており、2026年秋公開の映画『あなたの息子ひき出します！』にも出演します。
アンケートでは、「バブル期から活動しているイメージがあったからです」（40代女性／福井県）、「ふたまわり昔位から活躍しているイメージ」（50代女性／東京都）、「以前は毎日テレビで見る機会がありました。デビューしてわりとすぐに売れたんですね」（40代男性／宮城県）、「昭和からいそうな感じがしたから」（40代女性／兵庫県）といった声が寄せられました。
1位に輝いたのは、キンタロー。さんでした。
1981年生まれのキンタロー。さんは、2012年4月に松竹芸能に所属。元AKBの前田敦子さんをはじめとする物まねで話題を集め、一躍全国区の存在となりました。デビュー1年目で『とんねるずのみなさんのおかげでした』（フジテレビ系）の「細かすぎて伝わらないモノマネ選手権」で優勝すると、2013年には「R-1ぐらんぷり」の決勝へ進出。現在も新ネタを次々と披露し、物まね界のトップランナーとして走り続けています。
アンケート回答者からは、「前田敦子のモノマネが流行ったのがもっと前かと思っていた」（40代女性／神奈川県）、「キンタロー。は、だいぶ芸歴長いと感じてたのに…中堅」（40代女性／長崎県）、「子供の頃からバラエティ番組で見かけていたから」（30代女性／栃木県）、「ずっと昔から観てたので、15年以下っていうのはびっくりしたから」（30代女性／茨城県）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
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2位：平野ノラ／59票
2位に選ばれたのは、平野ノラさんでした。
ピン芸人として活動する平野さんは、「しもしも〜？」「おったまげ！」などのバブルネタでブレーク。デビューは2010年12月で、2026年で芸歴15年目に突入しました。赤いスーツと肩パッド、バブル時代の流行語を駆使する芸風は、世代を問わず強烈なインパクトを残しました。現在はマルチに活躍しており、2026年秋公開の映画『あなたの息子ひき出します！』にも出演します。
1位：キンタロー。／61票
1位に輝いたのは、キンタロー。さんでした。
1981年生まれのキンタロー。さんは、2012年4月に松竹芸能に所属。元AKBの前田敦子さんをはじめとする物まねで話題を集め、一躍全国区の存在となりました。デビュー1年目で『とんねるずのみなさんのおかげでした』（フジテレビ系）の「細かすぎて伝わらないモノマネ選手権」で優勝すると、2013年には「R-1ぐらんぷり」の決勝へ進出。現在も新ネタを次々と披露し、物まね界のトップランナーとして走り続けています。
アンケート回答者からは、「前田敦子のモノマネが流行ったのがもっと前かと思っていた」（40代女性／神奈川県）、「キンタロー。は、だいぶ芸歴長いと感じてたのに…中堅」（40代女性／長崎県）、「子供の頃からバラエティ番組で見かけていたから」（30代女性／栃木県）、「ずっと昔から観てたので、15年以下っていうのはびっくりしたから」（30代女性／茨城県）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)