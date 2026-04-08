ミュージカル『天使にラブ・ソングを』9日以降の公演について「お知らせ」発表 7日から出演者の休演相次ぐ
東京・明治座で上演中のミュージカル『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』（3月25日〜4月21日）について、「東宝演劇部お知らせ用」の公式Xが8日更新され、9日以降の公演についての「お知らせ」を発表した。
【写真】体調不良者が複数発生…『天使にラブ・ソングを』で主演を担う彩風咲奈
投稿では「＜明治座＞ミュージカル『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』【4月9日(木)以降の公演に関するお知らせ】」と題し、「本公演に出演を予定しておりました、パブロ役の山崎大輝、および堀江慎也、輝生かなでは、体調不良のため、4月8日(水)13時公演を休演させていただきました」と報告。「4月9日(木)以降の公演につきましても休演させていただきます」と伝えた。続けて「なお、パブロ役は当面の間、神澤直也が務めさせていただきます」とした。
同公演においては、7日に「出演者の体調不良者が複数発生したため、本日4月7日（火）13時を、やむを得ず公演中止とさせていただきます」「18時公演につきましても、休演とさせていただきます」と発表していた。
同作は俳優の森公美子と元宝塚歌劇団の俳優・彩風咲奈がダブル主演を務めている。払い戻し方法については、決まり次第、追って案内するとし「ご来場を楽しみにされていたお客様には、大変なご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
【写真】体調不良者が複数発生…『天使にラブ・ソングを』で主演を担う彩風咲奈
投稿では「＜明治座＞ミュージカル『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』【4月9日(木)以降の公演に関するお知らせ】」と題し、「本公演に出演を予定しておりました、パブロ役の山崎大輝、および堀江慎也、輝生かなでは、体調不良のため、4月8日(水)13時公演を休演させていただきました」と報告。「4月9日(木)以降の公演につきましても休演させていただきます」と伝えた。続けて「なお、パブロ役は当面の間、神澤直也が務めさせていただきます」とした。
同作は俳優の森公美子と元宝塚歌劇団の俳優・彩風咲奈がダブル主演を務めている。払い戻し方法については、決まり次第、追って案内するとし「ご来場を楽しみにされていたお客様には、大変なご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。