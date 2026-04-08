「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）

巨人の先発・田中将大は７回３安打１失点の好投を見せた。援護がなく、開幕２連勝は逃したがチームの逆転勝利に貢献した。

三回までパーフェクトピッチングを展開。「全部良かったですよ。ボールもコントロールできたし、精神的にもいいバランスで投げられたと思う」。しかし、七回に先頭の佐々木に二塁打を許すと、三塁・ダルベックが三塁線へのゴロを逆シングルで捕球しようとして後逸。適時失策で先制を許したが、ベテラン右腕は後続を断った。

「あそこでズルズルいかずに最少失点で切り抜けられたから最後につながったと思うんで。いいチームの勝利だと思いますね」。八回の打席で代打を送られて降板となったが、九回に打線が逆転した。

援護がない中での投球だったが、「どういう時もでしっかり自分の投球をすること、自分がコントロールできることだけですね、気にしているのは」と振り返った右腕。阿部監督は「テンポも良くてコントロールも良かったですし、本当に素晴らしい投球で。ああいう粘りがあったからこそ、こういう試合になったんじゃないですかね」と称賛した。

「球速にこだわってるのかは分からないですけど、僕はこだわらずに制球良く投げることを意識しているように見えましたし。そういうところはほかのピッチャー陣も見習うところはまだまだあるんじゃないかなと思います」と話した。