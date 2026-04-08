お出かけ時の最適解♡ アクセ感覚で身につけられる【ミニマムポシェット】まとめ

この春、相棒バッグを新しくしてみない？今回は、那須ほほみさんとともにアクセ感覚で身につけられる「ミニマムポシェット」特集をお届けします。カラーや柄ものなど、お目立ちなデザインは、ミニサイズなら挑戦しやすい！お出かけコーデが華やぐ特別なバッグを見つけてね♡

休日のお出かけ用 休日には、どんなシーンやお洋服にもマッチする、そんなおしゃれの相棒が必要！あなたのお出かけコーデが華やぐ特別なバッグをご紹介♡

ミニマムポシェットは、アクセ感覚で身につけて カラーや柄ものなど、お目立ちなデザインは、ミニサイズなら挑戦しやすい！近場のお出かけなら、コーデのアクセントに取り入れるのもアリ♡

Cordinate キュートなリボンで甘さマシマシ コーデの差し色になるレッド。お目立ちカラーもミニマムサイズなら取り入れやすい。 赤リボンバッグ（11×12×3.5cm）1,499円／GRL オフショルニット 6,290円／ZARA（ザラ）ミニスカート 12,650円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA）ドット柄スカーフ 3,289円／ROPÉ PICNIC PASSAGE（ジュン）レースソックス 2,420円／靴下屋（Tabio）ミュール（リボンつき）9,900円／RANDA

Item ミニマムポシェット3選 【a】イエロー中綿ショルダーバッグ（11×14cm）4,400円／idem（アンティローザ）

▶︎デジカメケースとして使えるサイズ感。 【b】ピンクボールチェーンショルダーバッグ（11×15×7cm）1,990円／神戸レタス

▶︎コーデの差し色になるお目立ちピンク。 【c】ツイードチェーンショルダーバッグ（11×13×6cm）2,790円／神戸レタス

▶︎プチプラなのに高見えするツイード素材。 撮影／三つ葉ちひろ（モデル分）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／那須ほほみ ※バッグのサイズはタテ×ヨコ×マチ（cm）で編集部調べです。

Ray編集部 エディター 草野咲来