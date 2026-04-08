お出かけ時の最適解♡ アクセ感覚で身につけられる【ミニマムポシェット】まとめ
この春、相棒バッグを新しくしてみない？今回は、那須ほほみさんとともにアクセ感覚で身につけられる「ミニマムポシェット」特集をお届けします。カラーや柄ものなど、お目立ちなデザインは、ミニサイズなら挑戦しやすい！お出かけコーデが華やぐ特別なバッグを見つけてね♡
休日のお出かけ用
休日には、どんなシーンやお洋服にもマッチする、そんなおしゃれの相棒が必要！あなたのお出かけコーデが華やぐ特別なバッグをご紹介♡
ミニマムポシェットは、アクセ感覚で身につけて
カラーや柄ものなど、お目立ちなデザインは、ミニサイズなら挑戦しやすい！近場のお出かけなら、コーデのアクセントに取り入れるのもアリ♡
Cordinate キュートなリボンで甘さマシマシ
コーデの差し色になるレッド。お目立ちカラーもミニマムサイズなら取り入れやすい。
Item ミニマムポシェット3選
【a】イエロー中綿ショルダーバッグ（11×14cm）4,400円／idem（アンティローザ）
▶︎デジカメケースとして使えるサイズ感。
【b】ピンクボールチェーンショルダーバッグ（11×15×7cm）1,990円／神戸レタス
▶︎コーデの差し色になるお目立ちピンク。
【c】ツイードチェーンショルダーバッグ（11×13×6cm）2,790円／神戸レタス
▶︎プチプラなのに高見えするツイード素材。
撮影／三つ葉ちひろ（モデル分）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／那須ほほみ
※バッグのサイズはタテ×ヨコ×マチ（cm）で編集部調べです。
Ray編集部 エディター 草野咲来