◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）

広島がまさかの逆転負けを喫し、連勝が止まった。昨季から続いていたマツダでの巨人戦の連勝は５でストップし、貯金は０。１―０の９回に中崎が泉口に逆転２ランを浴びた。

これで今季５敗中３度が８回までリードしていた試合。２日・ヤクルト戦（神宮）は１点リードの９回に開幕守護神・森浦が逆転サヨナラ打を献上し、４日・阪神戦（マツダ）では３点リードの９回に森浦が同点を許し、延長１０回に辻が決勝２ランを浴びていた。

前日７日の巨人戦（マツダ）では中崎が７年ぶりのセーブを挙げていた。新井監督は「ザキ（中崎）も毎回毎回ゼロは無理。きょうもタイトな打順だったけど、こういう日もあるので、また切り替えて準備してほしい」と強調。「次の１点を何とか入れていかないと、ブルペンに負担がかかる」と打線の奮起を求めた。

この日の打線は両軍無得点の７回。先頭・佐々木が左翼への二塁打で出塁。続くファビアンの鋭い打球が三塁線を破り（記録は三塁・ダルベックの失策）、先制点を挙げたが、８回１死二塁の好機では追加点を奪えなかった。

守りでは４戦ぶりのスタメンとなった二塁・菊池が再三の攻守。左翼・ファビアンは“ホームランキャッチ”を見せていた。