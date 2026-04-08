＜義母からの嫁いびり＞旦那が信じてくれない！悪気はない、裏表のない性格だからと全否定…
頻繁に会う人もそうでない人も、義母からの嫌がらせや嫁いびりをされた経験があるママはいるでしょう。しかし一番味方になってもらいたい旦那さんに愚痴を言っても信じてもらえず、まるでママが悪いかのように言われてしまうと、イライラを通り越して悲しさまで感じてしまうのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは「嫁いびりを信じない旦那のセリフ」というタイトルのこんな投稿です。
『悪く受け取りすぎなんだよ。悪気はない。うちの家族はオープンだから』
自分の母親が奥さんに嫁いびりをしたとしても、母親の言い方に悪気はなく、奥さんの受け取り方が悪いと言われたらイライラが止まりませんよね。さらには「母はなんでもハッキリ言う性格なんだ」とポジティブな捉え方をすることも……。実際に嫁いびりを信じない旦那さんから、ママたちは何と言われたことがあるのでしょうか。
嫁いびりを全否定する旦那さん
『本当の娘だと思ってるからつい言っちゃうんだよ。そんなこと言うわけないんだから悪く受け取りすぎなんだって』
『そんなつもりで言った（した）んじゃない』
『うちの親は思ったことをそのまま口に出すタイプなんだよ。裏表がないという感じ？』
『何にも考えずに言ったんだから放っておいたらいい。家族なんだから思ったことを言えばいいのに』
義母から言われたことやされたことを旦那さんにそのまま伝えたにもかかわらず、その事実をなかったかのように言われると、話を聞いてくれていないようで悲しくなりますよね。「うちの母親がそんなことを言うわけがない」と全否定をされた経験があるママもいました。また、母親が嫁に言いたい放題なのを「裏表がないオープンな性格」と肯定されると、受け止められないママが悪いかのように感じてしまいます。そうなると、もう何も言えなくなってしまいますよね。さらには「家族になったってことでしょ」「本当の娘だと思ってハッキリ言っているだけ」と、“家族“というワードを盾に母親を庇われるのもまた卑怯ですよね。
信じないなら義母の発言を録音して聞かせる？
『なんかそうされるようなことをお前がしたんじゃねーの？』
『アドバイスしてくれたんじゃない？ 母さんがそんなことを言うわけがない。お前の受け取り方がひねくれている』
『嫁いびりの実態を見た、聞いたことはある？ そりゃ自分の母親は嫁いびりなんてしないとフィルターがかかっているだろうからね。録音して聞いてもらえばいいよ 』
『義母の嫌味と息子の「悪気はない」を録音しておいて、親戚が集まったときに流す』
完全に「嫁が悪い」とでも言いたげな発言をされたことがある人もいました。そもそもそんなことをうちの母親が言う状況を作ったのはお前のせい、お前の受け取り方がひねくれているだけ、俺の母親のことを悪く言うなんて……。そんなふうに完全に義母の味方をして、こちらの言い分を信じてくれないならば、旦那さんを見限りたい気持ちにもなりますよね。
そうしたなかで旦那さんに信じてもらうために、「義母の発言を録音して聞かせる」という手段も寄せられていました。証拠を提示することで旦那さんも信じてくれる可能性はありますよね。さらにその録音した音声を親戚の集まりのときに流して、味方をたくさん作るという強烈なアドバイスもありました。
「悪気はないから」と言われたときには……
『「悪気はない」は旦那から何度も言われた。義母に悪気があるから、旦那がいないときに嫁いびりをする。「もし本当に悪気がないなら、義母は底意地が悪い性格ってことになるよ」と言ったら旦那は黙り込んでしまい、話し合いにならなかった』
『嫁いびりを全部録音して、友人とか親族みんなに聞かせたらいいんじゃない。悪気がないなら別に問題ないよね？』
『「いじめと冗談の境目は“やられた側がどう受け取るか”だよね。私がいじめだと言えばいじめだよ」と、「悪気があれば解決するかもしれないけど、悪気なく素で嫌がらせしているなら救いようがないから関わらないしか対処のしようがないね」で納得した。幸いなことに、姑・小姑は頭が悪いので「人前」でも罵倒や嫌がらせをしてきたので旦那もすんなり信じたわ』
投稿者さんが旦那さんから言われたことのある「悪気はない」という発言に引っかかっていたママたちもいました。義母がもし本当に悪気がないのであれば、ナチュラルに嫁いびりをしていることになり、それは性根の悪さを物語っているのではないでしょうか。
また、嫌なことをされていじめだと感じるかどうかは、やった側の意図ではなく、「やられた側がどう感じたか」が大事でしょう。義母に悪気がないのであれば改善のしようもないですから、義母と今後関わりを絶つことでしか、嫁姑関係は解決しないともいえるでしょう。さらには義母が投稿者さんのことを本当の娘だと思って裏表のない発言をしたとしても、本当の娘にも礼儀は必要です。そのように旦那さんの発言を逆手に取って言い返してみると、旦那さんも自分の発言の矛盾や、義母の嫁いびりについて反省を促すことができるかもしれませんね。
文・AKI 編集・有村実歩