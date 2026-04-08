ＳＮＳで投資話を持ちかけられ、現金をだまし取られる詐欺被害が山形県内で相次いでいます。

白鷹町では７０代の男性が現金１０５０万円をだましとられました。

警察によりますと、去年９月上旬、白鷹町に住む７０代の男性が、ＳＮＳを通じて知り合った男女から株の投資を勧められ、指定された金融機関の口座に５回にわたってあわせて現金１０５０万円を振り込んだということです。

その後、出金しようとしたところ、サービス料と税金およそ９２８万円を請求されたため、だまされたことに気付いたということです。

上山市に住む４０代女性は去年１１月中旬、ＳＮＳを通じて知り合った女から外貨投資を勧められ、指定された金融機関口座に３回にわたって現金２８０万円を振り込んだということです。

この女性も出金しようとした際、１３０万円の税金を請求されだまされたことに気付きました。

さらに、山形市に住む４０代男性は、去年１１月下旬、ＳＮＳを通じて知り合った男女から株の投資を勧められ、指定された金融機関の口座に７回にわたり５３５万円を振り込みましたが、出金しようとした際、相手と連絡がとれなくなったため、

だまされたことに気付いたということです。

警察は、ＳＮＳなどで知り合った人から投資や金儲けの話をされた場合や一度も会ったことがない人から金銭を要求された場合はすぐに詐欺を疑い、家族や警察に相談してほしいと注意を呼びかけています。