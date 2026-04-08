山形県米沢市の８０代女性に孫を装って電話をかけ、現金７００万円をだましとったとして、受け子とみられる広島市の男がきのう（８日）、逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、広島市に住む無職の男（４５）です。

警察によりますと、男は去年１０月、他の仲間と共謀し、米沢市の８０代の女性の固定電話に孫を装って電話をかけ、「大事な書類をなくしたため、その補填に現金が至急必要になった」などとウソの話をしていました。

女性はその話を信じて、現金７００万円を用意し、待ち合わせ場所に現れた孫の仕事の関係者になりました人物に渡してしまったということです。

男は詐欺グループの中で現金を回収する「受け子」だったとみられています。

■「誰にも言わないで」などと指示

これまでの警察の調べによりますと、被害にあった女性はこの詐欺グループから「お金を袋に入れて持ってきて」「誰にも言わないで」などと指示されたことから

現金を紙袋に入れて金を取りに来た男に渡していました。

男は、別の詐欺事件で秋田県警に逮捕されていて、その後の防犯カメラの映像解析などから今回の事件にも関与していることがわかったということです。警察は、男の認否について今後の捜査に支障があるとして明らかにしていません。

警察は、共犯者や奪われた現金などについて詳しく調べを進めています。