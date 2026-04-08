県内の多くの小中学校は、8日が始業式でした。

今年から、日程を後ろ倒しして入学式も別日に行うことになりました。そのワケは…？

鹿児島市の伊敷小学校では8日朝、子どもたちが春休みの宿題を抱えて元気に登校しました。

「一生懸命授業を受けたい」

学年がひとつづつ上がり、校庭で行われた始業式では、担任の発表などがあり子どもたちから歓声があがっていました。

（児童代表・6年 岩元一真さん）「学校全体を良くできるような6年生を目指して努力していきたい」

新しいクラスに戻った子どもたちは、配られたばかりの真新しい教科書に早速、名前を書いていました。

（4年生）

「たくさん手をあげられるように、一生懸命授業を受けたい」

「クラス替えがあって、仲良くやっていけたらうれしい」

なぜ入学式の日程を後ろ倒しに？

県内多くの公立小中学校ではこれまで、4月6日に始業式と入学式を一緒に行っていました。

ただ、県教育委員会は「教員がゆとりをもって子どもたちに向き合う時間を確保するため」として今年度は日程を後ろ倒しした上で、別の日にしました。

（伊敷小学校 良井秀明先生）「準備期間が長くなったおかげで、十分に時間がとれたり細かいチェックができるようになって、安心して新学期を迎えることできた。かなりメリットだと感じている」

入学式は、9日行われます。

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