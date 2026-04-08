2週間の停戦…原油の安定供給や価格は？

アメリカとイランが2週間の停戦に合意しました。原油の安定供給や高騰する価格に変化は出るのでしょうか。

（記者）「こちらのレギュラーガソリン価格は167円、鹿児島市のガソリンスタンドに来ている、きょうもガソリンを入れるために車が続々と訪れています」

日本時間の8日朝、アメリカとイランが2週間の停戦で合意。イランは「2週間、ホルムズ海峡の安全な航行が可能」と声明を出しました。

街の人は？

「あてにならない（これから）またどうなるか」

「物価高なので落ち着いてくれたらいい」

「あやしい、信じられない。ホルムズ海峡が通れるようになってもう少し平和になれば」

こちらの店では、先週から2円下げレギュラー1リットルあたり167円です。「2週間の停戦」によって少しでも状況が改善するのではと期待を寄せます。

（エコスタンド 中村哲人統括マネージャー）

「率直にうれしい。（ガソリンなど）在庫の確保に現在も苦労している状況、一刻も早く改善できれば」

「結局停戦に至らず状況が悪化するなど今後の先行きは不安」

レギュラーガソリンの平均小売価格は

8日は県内のレギュラーガソリンの平均小売価格が発表され、1リットルあたり176.7円と前の週から3.1円値下がりしました。

今回の「停戦合意」を受け、原油の先物価格が急激に値下がりした一方、資源エネルギー庁は「値下がりした分、そのまま政府の補助金が削られるため小売価格には反映されない」とみています。

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