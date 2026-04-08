アメリカとイランが2週間の停戦合意 ガソリン価格・暮らしに影響は？
2週間の停戦…原油の安定供給や価格は？街の人は？
アメリカとイランが2週間の停戦に合意しました。原油の安定供給や高騰する価格に変化は出るのでしょうか。
（記者）「こちらのレギュラーガソリン価格は167円、鹿児島市のガソリンスタンドに来ている、きょうもガソリンを入れるために車が続々と訪れています」
日本時間の8日朝、アメリカとイランが2週間の停戦で合意。イランは「2週間、ホルムズ海峡の安全な航行が可能」と声明を出しました。
「あてにならない（これから）またどうなるか」
「物価高なので落ち着いてくれたらいい」
「あやしい、信じられない。ホルムズ海峡が通れるようになってもう少し平和になれば」
こちらの店では、先週から2円下げレギュラー1リットルあたり167円です。「2週間の停戦」によって少しでも状況が改善するのではと期待を寄せます。
（エコスタンド 中村哲人統括マネージャー）「率直にうれしい。（ガソリンなど）在庫の確保に現在も苦労している状況、一刻も早く改善できれば」
「結局停戦に至らず状況が悪化するなど今後の先行きは不安」レギュラーガソリンの平均小売価格は
8日は県内のレギュラーガソリンの平均小売価格が発表され、1リットルあたり176.7円と前の週から3.1円値下がりしました。
今回の「停戦合意」を受け、原油の先物価格が急激に値下がりした一方、資源エネルギー庁は「値下がりした分、そのまま政府の補助金が削られるため小売価格には反映されない」とみています。
・・ ・