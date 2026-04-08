鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。

さつま町では人口減少・流出を抑えるためにデジタル技術を活用し、若い世代の移住者を呼び込む取り組みが始まっています。

スタッフ7人 4か月前に県内外から移住

去年12月に設立された「一般社団法人さつま町創生GDXセンター」です。スタッフは20代から40代の7人。全員、4か月前に県内外から移住してきました。

提携する東京のIT企業の業務を請け負い、企業からの経営相談などをオンラインで行っています。

（佐賀市から移住 山口千和さん）「移住してきたので新しい気づきとかあると思う、その気づきをもとに地域貢献で活躍できたら」

（首都圏から移住・鹿児島出身 萩原羽恭さん・30）「さつま町で経営されている中小企業に足を運んで話を聞いてみたい」

「消滅可能性自治体」県内15の市町村

県北部のさつま町。2005年に宮之城町、鶴田町、薩摩町が合併し誕生しました。現在、人口はおよそ1万8200人で合併前から3割減りました。

有識者グループはおととし、日本全体の4割を超える744の自治体について「消滅の可能性がある」とし、県内でもさつま町を含む15の市町村が対象となりました。

持続可能なまちづくりを目指して設立

人口減少の中、持続可能なまちづくりを目指して町が事業費3000万円をかけ設立したのが、「さつま町創生GDXセンター」です。金融機関や企業、大学と連携し、人材育成と企業への支援を進めようと立ち上げられました。

「GDX」＝グリーン・デジタル・トランスフォーメーションは環境に配慮した上でデジタル社会を目指す取り組みです。

GDXセンターの代表理事原田雄一さんです。4年前、東京の情報通信コンサルティング会社からデジタル専門人材として、さつま町に出向してきました。

（さつま町創生GDXセンター 原田雄一代表理事）「さつま町にいながら都心の仕事ができれば、在宅ワークで地域の平均賃金よりも200円高い賃金で仕事ができる事業モデルが創出できるのではないか」

廃校跡に整備された「うましき里 きららの楽校」

センターがあるのは廃校跡に整備された「うましき里 きららの楽校」です。

スタッフの1人で、鹿児島市から移住してきた神野由純さん（22）です。

（神野由純さん）「元音楽室を使用した執務室です」

移住者の中には夫婦も…

7人の移住者の中には夫婦もいます。星出豊さん（44）と妻の文奈さん（46）です。星出さんは3歳の来空くんと家族3人で福岡市から移住しました。

福岡からさつま町に移住して以降、生活費や子育てにかかる費用は半分近くに減りました。一方、通勤時間は1時間半から10分に短縮され、家族で過ごす時間が増えたといいます。

「子育てしながら仕事もできる」

Q.こっちはどう？楽しい？

（来空くん）「たのしい」

Q.何をしているのが楽しい？

「ぜんぶ、たのしい」

（福岡市から移住 星出文奈さん）「スーパーやコンビニ（の近くに）住んでいるので、普段の生活も買い物も支障がない。一番は子育てしながら仕事もできる」

（福岡市から移住 星出豊さん）「子どもが小さいうちは自然豊かな所で育てられたらいいなと」

月に1度イベントも開催

きららの楽校にはカフェもあり、月に1度イベントが開かれるなど移住者と地域住民が交流できる場です。

（カフェのスタッフ・地元住民）「（移住は）いいことじゃないですかね」「飲み会をするんですけど、（移住者も）来てくれる」

年間に5人ずつスタッフを…町民も対象に

GDXセンターでは今後、1年間に5人ずつスタッフを増やしたい考えで、移住者だけでなく町民も対象とする予定です。

先月はセンターの原田さんが中心となり講座が開かれ町民15人がパソコンの基本操作などを学びました。

（受講生30代）「働く所がなく引っ越していった人もいる、ここに住みたいという人のためには、すごく良い試みかと思う」

「若い人たちに振り向いてもらえるような新しい産業を」

（さつま町創生GDXセンター 原田雄一代表理事）「若い人たちに振り向いてもらえるような新しい産業を作っていく。稼いでもらえるような仕組みを作っていくのがわれわれの使命」

デジタルの力で人を呼び込み、地域の新たなチカラに繋げる取り組みが始まっています。

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