「浪速のロッキー」の異名で知られる元プロボクサーの俳優・赤井英和さんの娘で、タレントの赤井沙希さん（39）が2026年4月2日、自身のインスタグラムを更新。キャミドレス姿を披露した。

「やり甲斐感じる」

赤井さんは、「4月になって京都の桜も満開でした」といい、シアー感のあるキャミドレス姿を投稿した。「DDTの4月のポトレも評判良くて嬉しい」とつづり、「一枚一枚、選手の新しい魅力を知ってほしいなって思って制作してます！」とコメントを添えていた。

また、「企画やスケジュール、全ての手配やディレクションも色々やってるから愛着あるし喜んでくれてる声を見つけるとやり甲斐感じる」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いアームカバーをつけ、シアー素材の黒いキャミドレスを着用。足元にはクリア素材のストラップが印象的なサンダルを合わせ、椅子に座り顔に手を添えてポーズをきめていた。

この投稿には、「ますます艶っぽいね」「めっちゃカッコイイ」「やば！美しい」「エレガントで綺麗、魅力的」「綺麗すぎます」といったコメントが寄せられていた。