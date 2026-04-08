岡本和真 山本由伸とのメジャー初対決で二塁打を放つ 明日の投手・大谷との対決は「すごい楽しみ」



岡本和真 PHOTO:Getty Images

＜4月7日(日本時間8日) トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャーズ・センター＞

ブルージェイズの岡本和真内野手(29)が本拠地で行われたドジャース戦に「5番・三塁」で先発出場、7回の第3打席に山本由伸投手(27)から右中間へ二塁打を放った。

4打数1安打、1三振で、今季通算では42打数11安打、打率.262、2本塁打、3打点、19三振、5四球。チームは"天敵"山本から1点しか奪えず、6連敗となった。

岡本対山本のメジャー初対決は、2回にやってきた。無死二塁の場面で、山本の投じた真ん中高め95.3マイル(約153キロ)のシンカーに差し込まれ、二飛。

5回先頭の第2打席は3－0から96.3マイル(約154.9キロ)速球を完ぺきに捉えたかに見えたが、バットの先に当たり打球は伸びず左飛に終わった。

NPB時代の対戦成績は、岡本の8打数4安打、1本塁打。山本は前日の囲み取材で「すごい楽しみ」と言いながら、「これまでも結構打たれたりもしているので」と警戒していた。

そして迎えた第3打席。一つの"プレー"が流れを変えることになる。カウント1－2からの4球目、外角のスライダーに球審の手が上がったが、岡本は頭をポンポンして「ABSチャレンジ(ロボット審判)」を要求すると、判定は覆ってボールとなった。

三振だったはずがカウント2－2からプレー続行となり、その後フルカウントから96.2マイル(約154.7キロ)速球を右中間へ弾き返し二塁打とした。

「今日は、そこ(外角)は広いな、と感じていたので。まあボールだと思ったんで、終盤でしたしやるしかないなと思いました。あそこは集中していたし、もう一回、自分にとってチャンスになったので、何とか出塁しようと思いました」と岡本はチャレンジの場面を振り返った。

山本とのメジャー初対戦については「今日はすごく楽しみにして打席に立ちました。難しい、まあしっかり打つべきところは打てたかな、と思います」と岡本。

そして、明日の第3戦は、投手大谷との対決となるが、「(NPB時代の)僕が2年目のオープン戦、ホント若い時に一度だけ対戦しているんですけど、バッターとしても投手としてもすごいと思うので、すごい楽しみに、チームとして勝てるように頑張っていきたいと思います」と目を輝かせていた。

テレ東リアライブ編集部

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