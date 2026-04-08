タレントの山田まりや（４６）が近影や息子の姿を公開し、多くの反響が寄せられている。

山田は８日までにインスタグラムで「＃１日警察署長 Ｙａｈｏｏ！ニュースなど色々取り上げて下さいましてありがとうございます」と高輪警察署で１日署長を務めたことを明かし、キュートな警察官姿をアップ。ファンは「昔と変わらず可愛いですね〜」「めっちゃカワイイです」と絶賛した。

また別の投稿では「息子とお花見お散歩中にパチリ 現在身長１５４ｃｍで同じ身長 同じ目線で話しやすいです」と同身長に成長した長男との２ショットを披露。

山田は２００８年に舞台俳優の草野とおると結婚。１２年に生まれた長男・草野崇徳（むねのり）は劇場版「おっさんずラブ ＬＯＶＥ ｏｒ ＤＥＡＤ」に出演するなど子役として活躍している。

山田によく似たハンサム顔にフォロワーは「イケメーン！！」「美男美女の親子で素敵」「久々にムネくんを見たけれど。。。めっちゃイケメンになっていて、びっくり！！！」「めちゃイケメン 似てますね」「息子くんが彼氏に見えちゃう」「兄妹みたい」と沸いていた。

山田は現在、スーパーフードマイスターや薬膳インストラクター、マクロビオティックセラピストなどの資格を取得し、文筆業などマルチに活動している。