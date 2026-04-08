食べ盛り歓喜！お弁当にもぴったりのご飯どろぼうおかず5選

クックパッドを使って日々料理をする皆さんから、料理のお悩みを募集！今回は「高校生男子のお弁当向けに、簡単に作れる、肉が入ったガッツリおかずレシピを知りたい！」という40代後半女性からのお悩みに対して、クックパッドのレシピ作者の方々に、素敵なレシピでご回答いただきましたのでご紹介します。

▼揚げない、黒酢チキン南蛮

揚げ焼きにした鶏胸肉に黒酢・砂糖・醤油を絡めるだけ。揚げる手間なく、しっかりした味付けでご飯が進みます。一口サイズに切るのでお弁当箱にも詰めやすいのがポイントです。



▼レンジ下処理、じゃがいも豚肉巻き

じゃがいもを細切りにしてレンジで加熱したら、豚薄切り肉で巻いてフライパンへ。焼肉のタレを絡めるだけで完成します。肉とじゃがいもが一緒にとれるボリューム感も◎。



▼パックごと投入、ひき肉ステーキ

合いびき肉をパックからそのままフライパンにひっくり返して焼くだけ。成形の手間がなく、もやしも一緒に加熱できます。食べ盛りの男の子のお弁当を想定して考えられたレシピです。



▼汁だくそぼろ、ご飯ごと肉の味に

濃く味付けした鶏ひき肉そぼろを、煮汁ごとご飯にかけることでご飯全体が肉の味に。山椒や一味などのトッピングで味変もできます。作り置きして翌朝のお弁当にもそのまま使える便利なレシピです。



▼包丁いらず、甘辛豚バラヤンニョム

焼き肉用の豚バラ肉に片栗粉をまぶして焼き、コチュジャン×にんにくの甘辛ダレを絡めるだけ。包丁不要で、冷めても味がしっかりしているのでお弁当向きです。







食べ盛りの子どものお弁当作りに役立つレシピを教えてくださった皆さん、ありがとうございました！毎朝のお弁当作りに、ぜひお役立てください。

ご紹介したレシピを作った皆さん



・グリの主人



・♡みっつ



・ちくのん



・nin



・kenchico(岩井ちさと)

