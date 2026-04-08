◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)

ドジャースはリリーフ陣が奮闘をみせ、ブルージェイズに連勝を飾りました。

先発の山本由伸投手が3-1の7回、岡本和真選手の二塁打から、ノーアウト1、3塁のピンチを招いたところで降板。2番手のアレックス・ベシア投手は四球でノーアウト満塁としますが、気持ちのこもった投球で最大の窮地を無失点で切り抜けます。山本投手とハグをする様子もありました。

8回はブレーク・トライネン投手がウラジーミル・ゲレロJr.選手らの上位打線を3者凡退。3点差となった9回は、守護神のエドウィン・ディアス投手が2アウト1、3塁のピンチを背負うも、最後は157キロのストレートで三振とし、試合を締めました。

昨季は不安定さも目立ったリリーフ陣ですが、通算257セーブのディアス投手がメッツから加入。ここまでリリーフ防御率2.70はメジャー30球団で上位7番目の数字です。

この日投げた、ベシア投手は開幕から5試合連続無失点、トライネン投手は4試合連続無失点。ディアス投手は5試合で4セーブ目、防御率1.80と盤石なリレーで山本投手の今季2勝目を守りました。