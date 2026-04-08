国会審議が進む一方で、高市早苗総理は中東情勢への対応も問われている。日本はこの外交問題にどう向き合っていけばいいのだろうか。

【映像】トランプ氏との蜜月ぶりアピールした高市氏（実際の様子）

ニュース番組『わたしとニュース』では、緊迫する中東情勢への対応や世論の動向について、国際政治学者の三牧聖子氏の見解を交えながら、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏とともに深掘りした。

■イランとの直接交渉へ…求められるアメリカとの「線引き」

三牧氏は「私はこの戦争に関しては、今までも日本は決してアメリカ側ではないと、そこをきちんと線引きすることが極めて重要であると思う」と語る。

6日の国会で高市総理は、イランの首脳との会談を調整していることを明らかにした。

「もうすでにイランとは何度も何度もやらせていただいております。さらに首脳同士という話でございますが、こういった段取りもつけさせていただいております」

この動きについて、三牧氏は次のように指摘する。

「ついに高市総理からそういう発言があったということは、日本政府としても、やはりこの状況が長期化するであろうと。ホルムズ海峡が長期にわたってなかなか正常化しないという可能性が今現実のものにもなりつつあると。日本としてはアメリカへの配慮はあったけれども、当のアメリカがホルムズ海峡に関しては『私たち（アメリカ）は、別にホルムズ海峡由来の原油に依存してるわけではないので、日本のようにホルムズ海峡が大事な国が汗をかいてください』という風に公然と言っているような状況なので、日本もイランとの直接交渉を含む、現実的にエネルギーの確保を可能にする方策を、いよいよ現実的に模索せざるを得なくなってきた」

■「アメリカとどう行動を合わせるか」ではなく「どう止めるか」

高市総理は訪米の際にもトランプ大統領との蜜月ぶりをアピールしながら早期沈静化の必要性を訴えていたものの、6日の記者会見でトランプ大統領は「我々はイランに猶予を与えている。明日午後8時を過ぎれば橋も発電所も使えなくなる。石器時代に戻ることになる」と発言。

イランとの交渉が順調に進んでいると主張した上で、合意の期限は7日午後8時だと指摘した。それまでにイランがホルムズ海峡を開放しなければ、4時間以内にイラン国内のすべての橋と発電所を完全に破壊すると警告した。

こうしたアメリカの姿勢に対し、三牧氏は次のように警鐘を鳴らす。

「トランプ大統領が今のところ延期している発電所の攻撃は、ずっと延期されなければならない。やってしまったら本当に湾岸のエネルギー施設が攻撃されて、さらにホルムズ海峡、エネルギー問題は泥沼化していく。そういうこと考えると、私たちは本当にアメリカとどう行動を合わせるかではなく、アメリカの行動をどういう風に、国際社会としても止めるかという方を真剣に考えなければならない」

また、トランプ大統領は、ホルムズ海峡の安全確保を念頭に「日本は我々を助けてくれなかった」と改めて不満を表明しているが、三牧氏は一番考えるべきことは同盟国からの期待とは別にあると話す。

「やはり我々が一番考えなければならないのは、トランプ大統領が日本に何を求めているかではない。国民が政府に何を求めているか。その行動でアメリカは気分を害したりとか、何か日米関係が離れそうなことがあるのであれば、それこそがやはり外交。『これは国民のために必要な行動で、決してアメリカとの関係を脅かすものではないです』という風に、いろいろその辺りは外交でカバーしてもらいたいところだと思う」

■世論調査に見る「中立的な立場」への支持とトランプ政権への不信感

イラン情勢への対応について、選挙ドットコムとJX通信社によるネットと電話での世論調査によると、「中立的な立場で独自の外交を進めるべきだ」と答える人がどちらも多くなっている。

この結果について、伊藤氏は次のように分析する。

「どちらも中立的な立場が最多で、やはりイラン攻撃に対して日本人は圧倒的に納得をしていないという意識がある。それに対して（アメリカに）合わせるべきではないというのが今の民意としては読み取れる」

さらに、トランプ政権の政策や姿勢についての調査では、「共感できない」と答える人が半数を超え、約8割にのぼる結果となった。伊藤氏は次のように語る。

「『全く共感できない』と答えた方、紫が5割以上を超えていて、ピンクの方も含めると大体8割くらいの方がそう思っている。非常に強硬な外交の姿勢であったり、経済措置とかもあったので、その辺りも含めて、共感できる層は今少ない状態にあるということが言える」

（『わたしとニュース』より）