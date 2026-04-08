CANDY TUNE「新しい魅力を感じて」　結成3周年記念の初写真集タイトル＆表紙発表、4月刊行へ

「KAWAII LAB.」発の7人組女性アイドルグループ「CANDY TUNE」結成3周年を記念した初の写真集（宝島社／2026年4月22日発売）の表紙＆タイトルが2026年4月8日に発表された。

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2024年にリリースされた「倍倍FIGHT! 」がTikTokの人気曲ランキング10週連続1位を獲得したアイドルグループ「CANDY TUNE」。写真集の撮影は、南国に行きたいというメンバーの希望からタイ・バンコクで刊行。グループ・ユニット・ソロカットに分かれて、美しいタイの民族衣装やアイドル姿とはギャップのあるラフな衣装、ビーチでの様子などが収録される。

発売に先駆け発表された本書のタイトルは『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES（シュガー アンド ヒューズ ）』。

写真集発売に合わせて「CANDY TUNE」は「CANDY TUNEとして写真集を発売させていただけることをとても嬉しく思います！ タイでの撮影は、開放感のある景色や空気のなかで、普段とはまた違った表情をたくさん引き出していただけた特別な時間でした♡ いつもとは違う雰囲気の私たちを楽しんでいただけると思うので、作品を通して新しい魅力を感じてもらえたら嬉しいです!!」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）