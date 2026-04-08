「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）

広島がまさかの逆転負け。連勝が２でストップし、勝率５割に逆戻りした。

投手戦で野手陣は好守を連発した。名手・菊池は四回にはキャベッジのゴロをスライディングキャッチ。さらに七回には松本の二遊間を抜けそうなゴロを、逆シングルでスライディングキャッチしてアウトを成立させた。左翼手・ファビアンも七回に岸田のホームラン性の大飛球をジャンピングキャッチして先発・森をもり立てた。

好守が続いた直後の七回に先頭・佐々木が二塁打で出塁。次打者・ファビアンの三塁線へのゴロをダルベックが後逸する失策を犯し、その間に二走が生還して先制に成功した。相手先発・田中将大に好投を許したが、今季初登板の森が７回６安打無失点の好投。１点リードで九回に突入した。

九回からは３番手として中崎が登板。しかし、先頭のキャベッジに左翼フェンス直撃の二塁打を浴びると、次打者・泉口に右翼ポール際への逆転２ランを被弾した。

勝利まであとアウト３つで逆転され、勝利を待ち望んでいたスタンドの鯉党からは悲鳴が上がった。