4月7日、東京都中央区の公式Xが「不審者情報」を投稿。それにジャングルポケットのおたけが反応したことで、話題となっている。

「中央区の公式Xは【不審者に注意！】の見出しで《昨日午後10時35分頃、中央区日本橋人形町1丁目の路上において、帰宅中の女子高生を見てウィンクをした男性がいるという不審者情報がありました。不審な人を見かけたら、ためらわずに110番通報してください》と投稿。このポストは大拡散し、8日時点で1900万回近く表示されています。X上では『ウィンクだけで不審者扱いはやりすぎでは』といった指摘が多く出ていたほか、情報の曖昧さに突っ込む声も上がっていました。

そのなかで、中央区でもんじゃ焼き店を経営するおたけさんは上記のポストを引用し、《もう少し詳しく教えて下さい》と投稿したのです」（スポーツ紙記者）

おたけの突然のリポストは、8日現時点で460万回を超えるインプレッションを記録。コメント欄には

《何で教えてほしいんだよ》

《心当たりがあるのか…》

多くのツッコミが寄せられる事態となっていた。

「おたけさんは現在、実家のもんじゃ屋さんを引き継ぎ、お笑い芸人との二足のわらじで活動しています。中央区のポストは、地元の情報だったので気になったと説明しています。ツッコミに対しては、Xで

《なんで知りたいのか？とか心当たりがあるのか？などコメントきますがありませんよ。地元で起きてる事なので気になるだけです》

と反論しています。『ウィンクをした男性』というキーワードも手伝って、話題を集めているようですね」（同前）

中央区民のおたけにとっては当たり前の「知る権利」だったが、まさか「心当たりがあるのか」とツッコまれるとは思ってもみなかっただろう。