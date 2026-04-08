ドジャース5連勝の裏で…ブルージェイズは6連敗

米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと戦い4-1で勝利した。チームは5連勝。先発した山本由伸投手は7回途中まで5安打1失点で今季2勝目を挙げた。一方のブルージェイズはこれで6連敗。昨季、最後まで世界一を争った両チームについた“明暗”に嘆きの声が止まらない。

山本はブルージェイズの“天敵”だ。昨秋のワールドシリーズでは3試合に登板し3勝の離れ業でMVP。特に最終第7戦では、先発して6回を投げた翌日にリリーフし、2回2/3を無失点。チームの延長逆転勝ちを呼び込む立役者となった。一冬越えても変わらなかった力関係に、ブルージェイズのファンは球団の公式Xに嘆きの言葉を並べた。

「もう二度と勝てないかもしれない…」

「見てられない」

「またキング・ヤマ（ヤマモト）だ」

「恥ずかしすぎるだろ。7回、ノーアウト満塁なのに、犠牲フライすら打てないとかありえない」

「ドジャースほんとに大嫌い」

「まだ4月だぞ。みんな落ち着こう」

「このチームは、どの投手もサイ・ヤング賞級に見せてしまう」

「打順を組み替えろ。スプリンガーは休ませろ。ゲレーロはDHにしろ」

ブルージェイズはこの試合前、今季先発ローテーションの一員を期待されて新加入した元楽天のポンセが、1試合に登板しただけで右膝手術のため今季絶望との発表があった。7日（同8日）現在4勝7敗で、地区首位のヤンキースから4.5ゲーム差の4位。戦力的にも厳しい状況からの逆襲はかなうだろうか。



（THE ANSWER編集部）