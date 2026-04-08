◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月８日、栗東トレセン

１週間でグッと上向いた。ドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は滞在中の栗東・ＣＷコースでモスクロッサー（５歳障害未勝利）を１馬身半追走。直線では内から並び、馬体をダイナミックに収縮させてゴールした。６ハロン８３秒７―１１秒２で２馬身先着。反応が鈍かった先週とは見違えるような軽快さだ。萩原調教師は「出走の態勢は整ってきたかなと思います」と手応えを得ている。

萩原師は重賞初制覇となった前走のクイーンＣを高く評価。好位から力強く抜け出した走りを「それまでの３戦とは違う、いい瞬発力を見せてくれました」とたたえる。全４戦中唯一の敗戦が阪神と同じ右回りの中山（サフラン賞３着）だが、「前走で違った競馬ができたので、今までの３走はそんなに参考にしなくてもいいのかなと思います」と不安視していない。

国内外でＧ１２勝を挙げた母ノームコアも自身が管理。母は芦毛、娘は鹿毛と見た目は異なるが「能力の高さはそこにあると思います」と、血統の力を実感する。母子Ｇ１勝利、そして母が届かなかったクラシック制覇へ、夢を乗せて臨む。（水納 愛美）