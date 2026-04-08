【ジュネーブ＝船越翔】米国のバンス副大統領は７日、議会選挙が１２日に行われるハンガリーを訪れ、ビクトル・オルバン首相を支持すると表明した。

オルバン氏はロシア寄りの姿勢で知られ、米メディアは「親露国での選挙活動に携わらない米国の慣例に反している」と指摘している。

バンス氏は首都ブダペストでの記者会見で、オルバン氏を「欧州で最も影響力のある指導者だ。ハンガリーの利益を守ってきた人物だ」と称賛した。その後、選挙集会に参加したバンス氏がトランプ米大統領に電話をかけ、トランプ氏が「（オルバン氏は）素晴らしい仕事をしてきた。米国は彼を全面的に支持している」と述べる一幕もあった。

反移民を掲げるオルバン氏は欧州連合（ＥＵ）と対立する一方、トランプ氏とは友好関係を築いている。オルバン氏率いる中道右派与党のフィデス・ハンガリー市民連盟は議会選で劣勢にあり、トランプ政権の支援で追い上げを図りたい考えとみられる。

新興野党ティサのペーテル・マジャル党首は７日、Ｘ（旧ツイッター）に「いかなる国もハンガリーの選挙に干渉できない。ここは我々の国だ」と書き込んだ。