俳優の中谷美紀が、オーストリアでの“優雅な暮らしぶり”を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】中谷美紀の広大な自宅庭や夫・娘との2ショット

これまでもInstagramで、夫でドイツ出身のビオラ奏者ティロ・フェヒナーとの夫婦ショットや、4歳の時に出会ったという継娘・Jさんとの親子ショットなど、家族との日常を発信してきた中谷。また、移住したオーストリアの自宅の庭についてもたびたび発信し、2025年6月23日にはさくらんぼを収穫している動画も公開。「ご自宅のお庭で、さくらんぼ摘みができるなんて」「広大なお庭に立派なさくらんぼの木、羨ましい限りです」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

オーストリアでの優雅な暮らしぶりに反響

2026年4月7日の投稿でも、オーストリアでの優雅な日常を紹介。「夕暮れ時にひとりで散歩をしていたところ、森の中で見知らぬご婦人と出会い、思いがけず会話がはずんでしばし一緒に歩きました。T字路で分かれ、あたたかい気持ちで自宅へ向かうと、草原にニョキニョキと顔をのぞかせるつくしを発見しました。まだかわいらしいつくしのうちに摘み取って、帰宅するなりはかまを取り、大好きなきんぴらにしてみました。ごま油を切らしていたので、京の九条のねぎ油にて風味を加えたところ、我ながら大変美味しゅうございました」と、自然豊かなオーストリアでの生活の様子を明かした。

この投稿には「なんと風情のある生活。癒やされます」「相変わらずステキな生活されてますね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）