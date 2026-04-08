THE DROS 復刻販売♡濃厚チーズフィナンシェが再登場

チーズ好きさん必見の贅沢スイーツが帰ってきました♡THE DROSの人気フィナンシェ「ゴルゴンゾーラ＆ヘーゼル」が待望の復刻販売。濃厚なチーズのコクとナッツの香ばしさが織りなす、大人の味わいが楽しめます。さらに食べ比べしたくなるラインナップも充実。特別なご褒美スイーツや手土産にもぴったりの逸品です♪

復刻フィナンシェの魅力♡

「フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ＆ヘーゼル〕」は、5個入1,296円（税込）。ゴルゴンゾーラ※1の濃厚なコクと、皮付きヘーゼルナッツの香ばしさが特徴です。

バターの豊かな香りと百花蜜のやさしい甘みが重なり、奥行きのある味わいに。ひと口ごとに広がるリッチな風味が、特別なティータイムを演出してくれます。

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食べ比べしたい定番フレーバー

「フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕」も5個入1,296円（税込）で販売中。カマンベール※2のクリーミーさとレモンの爽やかな酸味が絶妙なバランスを生み出します。

さらに「ガレット〔カマンベール＆ピスタチオ〕」は5個入1,404円（税込）、「サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕」は9個入1,404円（税込）、18個入2,808円（税込）、27個入4,212円（税込）と豊富なラインナップ。

チーズとナッツの多彩な味わいを楽しめます。

東京駅で楽しむ特別感

THE DROSのスイーツは、東京駅でしか出会えない特別な存在。手土産や贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

贅沢なチーズスイーツ時間

THE DROSの復刻フィナンシェは、チーズの奥深い魅力を存分に味わえる特別な一品♡濃厚な味わいと上品な甘さで、日常を少し贅沢にしてくれます。

気分に合わせて食べ比べを楽しめるのも嬉しいポイント。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にも、ぜひ手に取ってみてください♪