「上から見ると圧巻」北海道の“行ってみたい＆好きな桜の名所”TOP8！ 1位に絶賛の声【2026年調査】
ふとした瞬間に感じる風の暖かさに誘われて、大切な誰かと美しい春の色彩を共有したくなる季節がやってきました。春の風物詩である桜は、その土地の歴史や地形と結びつくことで、ここでしか味わえない唯一無二の芸術品のような姿を見せてくれます。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「桜の名所」に関するアンケートを実施しました。その中から、北海道で「行ってみたい＆好きな桜の名所」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「公園ということで子供も楽しめそう」（30代女性／茨城県）
「円山公園は都心から近いのに林の中なので迫力がある」（40代男性／北海道）
「北海道の中でも街中なので、行きやすいし行って見たいと思いました」（30代女性／埼玉県）
▼回答者コメント
「星形の堀を囲む桜が絶景で、上から見ると圧巻だから」（10代女性／新潟県）
「五稜郭に行ってみたいという気持ちがあるというのもあるけど、その付近で桜を観れるのがいいなと思ったから」（20代男性／福岡県）
「星形の城郭と約1500本の桜が特徴的と聞いたことがあるから」（20代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「桜の名所」に関するアンケートを実施しました。その中から、北海道で「行ってみたい＆好きな桜の名所」ランキングの結果をご紹介します。
2位：円山公園（札幌市中央区）／26票札幌市民に古くから親しまれている円山公園が2位にランクイン。隣接する北海道神宮とともに、道内でも有数の花見スポットとして知られています。エゾヤマザクラやソメイヨシノが咲き誇る景観は圧巻で、原生林に囲まれた豊かな自然を感じながら、春の訪れを存分に楽しめる都会のオアシスです。
▼回答者コメント
「公園ということで子供も楽しめそう」（30代女性／茨城県）
「円山公園は都心から近いのに林の中なので迫力がある」（40代男性／北海道）
「北海道の中でも街中なので、行きやすいし行って見たいと思いました」（30代女性／埼玉県）
1位：五稜郭公園（函館市）／149票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、函館市の五稜郭公園です。星形の城郭を埋め尽くすように約1500本のサクラが咲き乱れ、隣接する五稜郭タワーから見下ろすピンク色の星形はまさに絶景。夜にはライトアップも行われ、歴史的遺構と桜が織りなす幻想的な風景は、北海道を代表する春の風物詩といえます。
▼回答者コメント
「星形の堀を囲む桜が絶景で、上から見ると圧巻だから」（10代女性／新潟県）
「五稜郭に行ってみたいという気持ちがあるというのもあるけど、その付近で桜を観れるのがいいなと思ったから」（20代男性／福岡県）
「星形の城郭と約1500本の桜が特徴的と聞いたことがあるから」（20代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)