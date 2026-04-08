知念実希人『エゴサ厳禁』刊行へ　スマホ画面形式の新感覚モキュメンタリー最新作

知念実希人『エゴサ厳禁』（双葉社）が2026年5月20日に双葉社から発売される。

【写真】累計25万部突破「厳禁」シリーズとは？

本作は累計発行部数25万部を突破し、SNSや書店店頭で話題を呼んでいる「厳禁」シリーズの第3弾。第1弾の『スワイプ厳禁』に続きスマホ画面を模した特殊判型「スマホ本」小説の第2弾となっており、現代人の承認欲求を顕著にあらわしている「エゴサーチ」がテーマとなっている。

都内で起きた連続猟奇殺人事件。被害者全員の共通点は、その「眼球」が跡形もなくくり抜かれていることだった。父を殺された大学生・深山遥香は、犯人ーー通称「アイコレクター」の正体を暴くため、ある私立探偵に接触する。なぜ、犯人は「目」を奪うのか。そして、なぜこの本を読み終えるまで「エゴサ」をしてはいけないのか……。

医療ミステリーの旗手として知られる知念実希人がモキュメンタリー・ホラーに綿密なロジックのミステリーを融合させたのが「厳禁」シリーズ。本書はスマホサイズの特殊判型となっており、左ページに主人公語りの本文、右ページはスマホ画面のビジュアルで物語が進行。全152ページとなっている本書の読了目安は30分程となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）