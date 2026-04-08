「楽天０−１日本ハム」（８日、楽天モバイル最強パーク）

日本ハムが投手戦を制し、完封勝ち。カストロの先制ソロの１安打で試合を制した。貯金１とし一夜で２位に再浮上した。昨年から続いていた楽天戦の連敗を５で止めた。

両軍無安打で迎えた四回、先頭のカストロが楽天先発・古謝から左越え２号ソロ。寒空の中、１番起用に応える一発に「ホームランを神様に感謝したいですし、幸せです。グラウンドでは少し寒さを感じますが、自分には寒さに負けない強さがあるので問題ありません」とコメントした。前夜に今季初の完封負けを喫し、開幕からの連続試合本塁打も球団最長タイの「９」でストップしたが、一発の破壊力は健在。これで開幕１１試合で２３発目となった。

先発・北山は五回１死から小郷に中前打を打たれるまでノーヒットノーランの好投。八回１死から連打を浴びて一、三塁とされたが、後続を断った。

ＷＢＣから帰国し、今季初登板だった１日のロッテ戦（エスコン）は六回途中４失点で敗戦。ボールの違いに戸惑いもあり、この間は直球を修正して臨んだ。

「まっすぐが指に乗り切っていない感じがあったので、そこをしっかり修正していけば、変化球も自ずと良くなるんじゃないかなっていう見立てで臨んで、それがバッチリはまった」と自信のマウンドだった。