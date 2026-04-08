「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）

広島が１点リードの九回に逆転を許した。九回もマルティネスを攻略できず、連勝は２でストップした。

１−０で迎えた九回から３番手として中崎が登板。しかし先頭のキャベッジに左翼フェンス直撃の二塁打を浴びると、次打者・泉口に右翼ポール際への逆転２ランを被弾した。勝利まであとアウト３つで逆転され、勝利を待ち望んでいたスタンドの鯉党からは悲鳴が上がった。

広島はセーブシチュエーションの九回が“鬼門”となっている。２日・ヤクルト戦（神宮）では森浦が九回の１点リードを守れずに逆転サヨナラ負け。４日・阪神戦（マツダ）でも森浦が九回に３点リードを同点にされて延長戦の末、敗北していた。

新井監督は勝ちパターンについて「固定せずに展開や相手打者、こちらの投手の状態とか見ながら決めていきたい」という方針を示した中で、７日は３点リードの九回に中崎を起用。右腕は７年ぶりのセーブを挙げていたが、この日は痛恨の一打を浴びる結果となってしまった。

試合後の新井監督は「ザキ（中崎）も毎回毎回ゼロでというのは無理なので。今日もタイトな打順だったけど、こういう日もあるのでまた切り替えて準備して欲しいと思います」と右腕をかばった。