◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―ヤクルト（８日・甲子園）

阪神・木浪のバットが、打ち出の小づちと化している。１―１の初回２死一、二塁、フルカウントから７球目のツーシームを捉えた。遊撃の横をすり抜け、打球は左前へ。一時勝ち越しのタイムリーに「２―２から低めのボール球を見送れたことが大きかった。『四球でも後ろにつなぐ』という意識を持っていたことで、思い切って打つことができました。同点で終わらなかったことも良かった」と、塁上で笑顔を見せた。

今季初打席の３月２９日・巨人戦（東京Ｄ）では、同点の８回２死二、三塁で代打として出場。中川から勝ち越しの２点内野安打を放った。同３１日のＤｅＮＡ戦（京セラＤ）から８試合連続でスタメン出場し、４日の広島戦（マツダ）では延長１０回に２年ぶりとなる１号２ラン。試合前まで４割６分２厘の高打率をキープしていた。「出たところで、どう自分の仕事ができるか、というのはすごく大切にしていた」と、思いを口にする。

２０２３年は自己最多１２７試合の出場で日本一に貢献。以降は年々、出場機会が減っていただけに、レギュラー奪回への意気込みは強い。「勝負どころで一本打って、チームの勝ちに貢献できるように」。“恐怖の６番打者”が、猛虎打線をけん引している。