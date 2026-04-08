◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）

巨人は泉口友汰内野手が１点を追う９回無死二塁、起死回生の逆転２ランを放って大きな勝利をつかんだ。

先発の田中将大投手が７回３安打１失点（自責０）と好投したが、打線が広島の先発左腕・森の前に７回無失点と援護できなかった。

０―０の７回無死二塁、ダルベックが三ゴロを後逸する適時失策となった。

巨人はこの日を含め６試合連続で相手に先取点を許す形だった。

開幕から１１試合目で相手左腕の先発は６度目。阪神・高橋に完封、中日・大野に１失点完投勝利、ＤｅＮＡ・東に７回１失点と好投されて敗れたのに続き、森にも７回無失点に抑えられた。

この日は左の佐々木、中山をスタメンから外し、１番・右翼でプロ初出場の平山、７番・中堅で松本と右打者を並べたが、良い結果には結びつかなかった。

また左腕に苦戦し、先制できず、守備のミスで失点と嫌な流れで９回に入ったが、全てを泉口の一振りが振り払った。阿部監督が掲げる、ミスした人をカバーして、ミスした人が「サンキュー」と感謝する野球。泉口が何人ものチームメートを救う大仕事で劇的勝利をつかんだ。（片岡 優帆）