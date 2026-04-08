81年間海に…旧海軍の戦闘機「紫電改」引き揚げ「何を思って戦ったのか」 鹿児島・阿久根
81年ぶりに海から引き揚げ「少しずつ伝えていければ」隊員の孫も
太平洋戦争末期、阿久根市沖に。81年の時を経て、きょう8日、海から引き揚げられ、その姿を現しました。
阿久根市折口の沖300メートルに沈む旧海軍の戦闘機「紫電改」。8日午後、81年ぶりに海から引き揚げられました。全長およそ9メートル。
胴体と両翼の形がわかります。旧海軍の戦闘機「紫電改」
紫電改は、太平洋戦争末期の1945年4月21日、アメリカの爆撃「B-29」を迎え撃つために第一国分基地から出撃し、被弾。海に不時着し、乗っていた林喜重大尉が戦死しました。
機体の引き揚げは、地元のNPO法人が中心となり、クラウドファンディングなどで資金を集めて実現させました。地元の人たちなどおよそ400人が見守る中、水深3メートルからクレーンで引き揚げ、台船に積まれました。
引き揚げまでの5時間、林大尉と同じ部隊だった隊員の孫も見守っていました。
（同じ部隊だった隊員の孫 江嶋香さん）「すごいと思った」「実際、その時代を知らない世代だが、少しずつ伝えていければ」「何を思って戦ったのか、感じてほしい」
（北薩の戦争遺産を後世に遺す会 肥本英輔代表）「政府がやらないなら自分たちでやろうと取り組んできた。何を思って戦ったのか、機体を通じて皆さんが感じてほしい」
そして夕方、紫電改を載せた台船が阿久根新港に到着。
胴体に操縦席や、機関砲が残っていました。NPO法人では、今後、紫電改の展示方法などを検討することにしています。
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