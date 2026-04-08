本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
4/08（水）
EUR/USD
1.1400（26億ユーロ）
1.1450（14億ユーロ）
1.1475（5.60億ユーロ）
1.1560（8.63億ユーロ）
1.1600（18億ユーロ）
1.1605（9.52億ユーロ）
1.1610（9.73億ユーロ）
1.1625（16億ユーロ）
1.1700（10億ユーロ）
1.1750（7.85億ユーロ）
USD/JPY
158.00（6.21億ドル）
158.45（7.00億ドル）
160.00（11億ドル）
GBP/USD
1.3200（5.45億ポンド）
ユーロドルは1.1700に大規模なピンポイント設定あり
ドル円は158.00に中規模なピンポイント設定あり
ポンドドルは1.3200と、離れた水準に設定あり
