　本日の日経平均株価は、イランと米国の停戦合意でリスク選好の買いが優勢となり、前日比2878円高の5万6308円と大幅に4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は44社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＡＩデータセンターの象徴株として買い攻勢が加速した古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、野村證券が目標株価1450円に引き上げためぶきフィナンシャルグループ <7167> [東証Ｐ]など。そのほか、アニコム　ホールディングス <8715> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2331> ＡＬＳＯＫ　　東Ｐ　サービス業
<2384> ＳＢＳＨＤ　　東Ｐ　陸運業
<2659> サンエー　　　東Ｐ　小売業
<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業
<2975> スターマイカ　東Ｐ　不動産業
<3355> クリヤマＨＤ　東Ｓ　卸売業
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4403> 日油　　　　　東Ｐ　化学
<4503> アステラス　　東Ｐ　医薬品
<4507> 塩野義　　　　東Ｐ　医薬品

<4549> 栄研化　　　　東Ｐ　医薬品
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<5801> 古河電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5844> 京都ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械
<6363> 酉島　　　　　東Ｐ　機械
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6387> サムコ　　　　東Ｐ　機械
<6457> グローリー　　東Ｐ　機械

<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8051> 山善　　　　　東Ｐ　卸売業
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業

<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<8097> 三愛オブリ　　東Ｐ　卸売業
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8341> 七十七　　　　東Ｐ　銀行業
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8368> 百五銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8381> 山陰合銀　　　東Ｐ　銀行業
<8715> アニコムＨＤ　東Ｐ　保険業
<9101> 郵船　　　　　東Ｐ　海運業

<9279> ギフトＨＤ　　東Ｐ　小売業
<9347> 日本管財ＨＤ　東Ｐ　サービス業
<9869> 加藤産　　　　東Ｐ　卸売業
<9956> バローＨＤ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース