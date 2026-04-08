本日の【上場来高値更新】 古河電、めぶきＦＧなど44銘柄
本日の日経平均株価は、イランと米国の停戦合意でリスク選好の買いが優勢となり、前日比2878円高の5万6308円と大幅に4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は44社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＡＩデータセンターの象徴株として買い攻勢が加速した古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、野村證券が目標株価1450円に引き上げためぶきフィナンシャルグループ <7167> [東証Ｐ]など。そのほか、アニコム ホールディングス <8715> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<2331> ＡＬＳＯＫ 東Ｐ サービス業
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ 陸運業
<2659> サンエー 東Ｐ 小売業
<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業
<2975> スターマイカ 東Ｐ 不動産業
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4403> 日油 東Ｐ 化学
<4503> アステラス 東Ｐ 医薬品
<4507> 塩野義 東Ｐ 医薬品
<4549> 栄研化 東Ｐ 医薬品
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6250> やまびこ 東Ｐ 機械
<6363> 酉島 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6457> グローリー 東Ｐ 機械
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8031> 三井物 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8051> 山善 東Ｐ 卸売業
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8097> 三愛オブリ 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8341> 七十七 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業
<9101> 郵船 東Ｐ 海運業
<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ 小売業
<9347> 日本管財ＨＤ 東Ｐ サービス業
<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業
<9956> バローＨＤ 東Ｐ 小売業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＡＩデータセンターの象徴株として買い攻勢が加速した古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、野村證券が目標株価1450円に引き上げためぶきフィナンシャルグループ <7167> [東証Ｐ]など。そのほか、アニコム ホールディングス <8715> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<2331> ＡＬＳＯＫ 東Ｐ サービス業
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ 陸運業
<2659> サンエー 東Ｐ 小売業
<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業
<2975> スターマイカ 東Ｐ 不動産業
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4403> 日油 東Ｐ 化学
<4503> アステラス 東Ｐ 医薬品
<4507> 塩野義 東Ｐ 医薬品
<4549> 栄研化 東Ｐ 医薬品
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6250> やまびこ 東Ｐ 機械
<6363> 酉島 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6457> グローリー 東Ｐ 機械
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8031> 三井物 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8051> 山善 東Ｐ 卸売業
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8097> 三愛オブリ 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8341> 七十七 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業
<9101> 郵船 東Ｐ 海運業
<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ 小売業
<9347> 日本管財ＨＤ 東Ｐ サービス業
<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業
<9956> バローＨＤ 東Ｐ 小売業
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