◇セ・リーグ 巨人2―1広島（2026年4月8日 マツダ）

巨人が9回に劣勢をわずか2球でハネ返して逆転勝ち。鬼門の敵地マツダで今季初勝利を飾り、貯金1とした。

0―1で迎えた9回、この回から登板した相手3番手右腕・中崎から先頭の2番・キャベッジが初球を叩いて左翼フェンス直撃の二塁打を放つと、続く3番・泉口も初球を叩いて右翼ポール際に逆転＆決勝の3号2ランを放りこんだ。

中崎は前日7日のカード初戦で7年ぶりのセーブをマークしていたが、巨人打線がわずか2球で粉砕した。

今季2度目の先発マウンドに上がった田中将大投手（37）は7回3安打1失点（自責0）と好投。

0―0のまま迎えた7回、先頭の4番・佐々木が左中間に打ち上げた飛球に対してスライディングキャッチを試みた左翼・キャベッジがグラブではじいて二塁打となると、続く5番・ファビアンのゴロを三塁・ダルベックが後逸し、さらに左翼・キャベッジがファンブル。その間に先制を許した。

そのまま試合終了となれば自責0のマー君が敗戦投手。だが、土壇場で頼もしい後輩たちがレジェンド投手の黒星を消した。

広島とは昨季11勝13敗1分けだった巨人だが、敵地マツダでは2勝10敗。2017年8月12日から2018年8月10日にかけて13連敗を喫し、2024年は開幕6戦勝ちなし（0勝4敗2分け）で初めてマツダで勝ったのは7月9日の7戦目という鬼門中の鬼門。今年は2戦目で白星をものにした。