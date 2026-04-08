◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 2-1 広島(8日、マツダスタジアム)

広島は巨人に逆転負けを喫しました。

前日はファビアン選手の第1号2ランなどでカード初戦をものにした広島。この日は打線が巨人先発・田中将大投手に序盤3回をパーフェクトに抑えられるなど、無得点が続きました。

一方の広島も今季初先発の森翔平投手が序盤から好投。2回、1アウト1、3塁のピンチはセカンドライナーでのダブルプレーで切り抜けると、その後も巨人打線を封じました。

両先発が好投した試合が動いたのは7回裏。この回先頭の佐々木泰選手が2ベースで出塁すると、続くファビアン選手のサードへの打球を相手が後逸。この間に佐々木選手がホームインし、先制点を挙げます。

森投手はこの試合7回80球、6被安打、3奪三振、無四死球、無失点。8回はハーン投手が無失点に抑えると、1点リードの9回は前日に7年ぶりのセーブを挙げた中粼翔太投手がマウンドに上がります。

しかし先頭のキャベッジ選手に2ベースヒットを許すと、続く泉口友汰選手に初球のストレートを完璧に捉えられライトへ逆転2ランを被弾。土壇場で逆転を許しました。

その裏はマルティネス投手に封じられて試合終了。このカード連勝とはなりませんでした。