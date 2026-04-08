◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）

巨人が土壇場で逆転し、鬼門のマツダで今季初勝利を飾った。０−１の９回、先頭のキャベッジ外野手が二塁打を放つと、続く泉口友汰内野手が右翼ポール際へ劇的な逆転３号２ラン。２人とも初球をとらえたもので、最終回にわずか２球で試合をひっくり返した。先発の田中将大投手は７回３安打１失点（自責０）の好投。７回に２夜連続で守備が乱れて先取点を奪われていたが、昨季２勝１０敗のマツダスタジアムで悪夢を払拭する逆転勝利となった。

先発の田中は微妙にボールを動かし、広島打線に的を絞らせず６回まで２安打無失点。だが７回に、先頭の佐々木のライナー性の打球を、左翼のキャベッジが滑り込みながらグラブに当てたが落球。記録は二塁打となったが、ピッチャーとしては捕ってほしい場面だった。続くファビアンの三塁線のゴロを、今度はダルベックが逆シングルで捕球しようとしたが後逸。まずい守備が続き、痛恨の先取点を献上してしまった。今季最多の３失策で惜敗した昨夜（７日）に続く、守りのミスの連鎖。「最後までゼロで行きたかったです」と田中も悔しがった。

打線は７回、岸田の左翼への大きな飛球に、フェンス際で広島のファビアンが飛びついた。しかし、捕れなかったかのようなリアクションに、思わずテレビ実況も「入ったー！」と叫んだ。外野席の広島ファンも一瞬静まり返ったが、よく見るとファビアンのグラブには白球が。本当にあと少しでホームランだったが、見事なジャンピングキャッチで幻の先制弾となった。その裏に先取点を奪われるなど、巨人にとっては鬼門で嫌な流れだったが、最後の最後に打線が意地を見せた。

０−１の９回、先頭のキャベッジが左中間へ二塁打を放って出塁。続く泉口は、一時バントの構えも見せたが、ヒッティングに切り替えた。そして、バットを振り抜くと、大きく舞い上がった打球は右翼ポール際の外野席へ飛び込み、広島ファンを黙らせた。

巨人は９回はマルティネスが締めて、貯金を１とし３位に浮上した。