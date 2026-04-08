KAMITSUBAKI STUDIO／SINSEKAI RECORD所属の梓川が本日4月8日、トイズファクトリーよりメジャー1stデジタルシングル「Navy」をリリースした。これに伴って同楽曲のMVがプレミア公開となった。

2020年4月から本格的に音楽活動をスタートした梓川は、YouTubeやニコニコ動画への“歌ってみた”投稿など、初期はネット発信を起点に活動。カバーや人気コンポーザー楽曲へのボーカル参加といったコラボレーションを通じて注目を集め、自身のオリジナル楽曲制作も精力的に行なってきた。

これまでKAMITSUBAKI STUDIOより、8曲の配信シングル、2枚のフルアルバム、カバーアルバムをリリースしており、トイズファクトリーからのメジャーデビュー発表は2025年8月3日に東京・Zepp Shinjukuで行われたワンマンライブにて。

デビューシングル「Navy」は梓川本人が作詞・作曲を務め、アレンジに大学時代からの知人である宮川当が担当したもの。新しい環境に踏み出すことの多い4月という季節に湧き起こる不安や孤独、そして期待といった感情にそっと寄り添う一曲だ。宮川独自のサウンドと、梓川の繊細で温度を持った歌声が融合は、梓川自身の新たな一歩となる楽曲に仕上がった。

■Major 1st Digital Single「Navy」MV

2026年4月8日(水) 20:00プレミア公開

Animation: shimauma (bees inc.)

Illustration: shimauma (bees inc.), JDGE (bees inc.)

Animation Assistant: nekouya (bees inc.)

CG Designer : Sabiasagi (Karure)

Motion Graphics : Aki (Karure)

Compositor : Youmi (Karure)

■メジャー1stデジタルシングル「Navy」

2026年4月8日(水)配信開始

配信リンク：https://azsagawa397.lnk.to/Navy

作詞・作曲：梓川

編曲：宮川当

Vocal：梓川

Recording Engineer : 石川 富章

Mixing & Mastering : Taramaxu at TRMX Sound Lab https://x.com/Trmx_Sound_Lab