梓川、メジャー1stデジタルシングル「Navy」のMV公開
KAMITSUBAKI STUDIO／SINSEKAI RECORD所属の梓川が本日4月8日、トイズファクトリーよりメジャー1stデジタルシングル「Navy」をリリースした。これに伴って同楽曲のMVがプレミア公開となった。
2020年4月から本格的に音楽活動をスタートした梓川は、YouTubeやニコニコ動画への“歌ってみた”投稿など、初期はネット発信を起点に活動。カバーや人気コンポーザー楽曲へのボーカル参加といったコラボレーションを通じて注目を集め、自身のオリジナル楽曲制作も精力的に行なってきた。
これまでKAMITSUBAKI STUDIOより、8曲の配信シングル、2枚のフルアルバム、カバーアルバムをリリースしており、トイズファクトリーからのメジャーデビュー発表は2025年8月3日に東京・Zepp Shinjukuで行われたワンマンライブにて。
デビューシングル「Navy」は梓川本人が作詞・作曲を務め、アレンジに大学時代からの知人である宮川当が担当したもの。新しい環境に踏み出すことの多い4月という季節に湧き起こる不安や孤独、そして期待といった感情にそっと寄り添う一曲だ。宮川独自のサウンドと、梓川の繊細で温度を持った歌声が融合は、梓川自身の新たな一歩となる楽曲に仕上がった。
■Major 1st Digital Single「Navy」MV
2026年4月8日(水) 20:00プレミア公開
Animation: shimauma (bees inc.)
Illustration: shimauma (bees inc.), JDGE (bees inc.)
Animation Assistant: nekouya (bees inc.)
CG Designer : Sabiasagi (Karure)
Motion Graphics : Aki (Karure)
Compositor : Youmi (Karure)
■メジャー1stデジタルシングル「Navy」
2026年4月8日(水)配信開始
配信リンク：https://azsagawa397.lnk.to/Navy
作詞・作曲：梓川
編曲：宮川当
Vocal：梓川
Recording Engineer : 石川 富章
Mixing & Mastering : Taramaxu at TRMX Sound Lab https://x.com/Trmx_Sound_Lab
関連リンク
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