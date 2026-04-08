タレントのあびる優が８日に自身のインスタグラムを更新し、イメチェンした姿を公開した。

「おはようございます ホワイトブロンド＆プラチナブロンド ブロンドカラー丸々１年楽しんだので 新年度だしイメチェンしました 久しぶりのブラウンヘア？どうかな？」とつづると、ブロンドからブラウンにカラーチェンジしたことを報告。

髪色について「（今回の髪の毛の色味のリクエストは私が勝手に可愛くて好きで拝見して、ただただ癒されてるインスタグラムに出てくるワンチャンの毛色のこの部分をミックスした感じでお願いします、とオーダーしました）」と説明した。

この投稿にファンからは「私の大好きな優ちゃんのブラウンヘア めちゃくちゃ嬉しい」「どちらもかわいいけどブラウン優ちゃんに１票」「とても良き」などの声が寄せられている。

あびるは２０１４年に格闘家の才賀紀左衛門と結婚し、１５年５月に長女を出産したが、１９年に離婚した。２２年２月に第２子女児を出産。同年１１月に放送されたフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」では第２子の父親について「一般の方。友人のお友達みたいな方だった」と告白した。