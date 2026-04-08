◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム1−0楽天(8日、楽天モバイル)

日本ハムはカストロ選手のソロホームランの1安打で楽天に1−0の勝利となりました。

先発の北山亘基投手は、初回から150キロを超えるストレートや変化球を交えて2奪三振。2回は1アウトから四球を与えますが、後続をしっかり抑えます。

すると打線は4回、1番に入ったカストロ選手が楽天の古謝樹投手から2号ソロを放ち、1点を先制。援護を受けた北山投手は、5回は小郷裕哉選手にこの日初安打を許して得点圏まで進められますが、YG安田選手を152キロのストレートで空振り三振。得点を与えません。

7回はボイト選手のゴロが北山投手に強襲しますが、OKポーズでそのまま続投。8回は連打で1アウト1、3塁のピンチを背負いましたが、投手ゴロを冷静にさばき挟殺プレーで2アウトとすると、中島大輔選手を低めの変化球で空振り三振とし、この日10個目の三振。9回は柳川大晟投手が無失点で締めました。

終わってみれば、日本ハムはカストロ選手のホームランの1安打のみで勝利。北山投手が8回3安打無失点の投球をみせれば、古謝投手も9回1安打1失点の見事な投げ合いでした。