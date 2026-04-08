横断歩道…道路を安全に横断するために欠かせないものですが、2024年に法律が改正されたことで、白線の間隔を広げることができるようになりました。



4月8日、新潟駅前に設置された白線の間隔の広い横断歩道を目の不自由な方が横断する体験会が行われました。



私たちが日常で目にする横断歩道。





一方、こちらはことし3月に新しくできた横断歩道です。



＜記者リポート＞

「こちら従来の横断歩道です。白線の間隔は45センチとなっています」





これまでの横断歩道の白線の間隔は最大45センチから50センチ。

＜記者＞

「こちらは新しくできた横断歩道です白線の間隔は倍の90センチとなっています」



大きく白線の間が広がった新たな横断歩道。2024年の法改正により横断歩道の白線の間隔が最大90センチにまで広げることができるようになりました。



県内ではことし3月、新潟駅万代口近くの交差点2か所に間隔が90センチの横断歩道が設置されました。



この新しい横断歩道で8日、開かれたのは目の不自由な人たちに向けて幅90センチの横断歩道を渡る体験会。



従来の横断歩道との違いを確認し警察との意見交換を行いました。



そもそも白線の間隔を広げた理由はというと‥‥‥



【新潟中央署 山田展史 交通課長】

「設置管理にかかる費用の合理化などの観点を踏まえまして今後は設置感覚を最大90センチまで拡大できることとなりました」



これまでは横断歩道の上を車が走行することで白線が消えてしまうため塗り直しが必要でした。



白線の塗り直しにかかる費用は警察が修繕する道路標示全体の中でおよそ20パーセントを占めています。



そこで白線の間隔を広げることによって車が白線を踏む頻度が減ることから塗りなおしを減らすことにつながるといいます。



1つの横断歩道につきおよそ30％のコスト削減が期待されます。



コスト削減の一方、不安視されるのが白線の間隔…





8日の体験会では目の不自由な人が白線の間隔が広い横断歩道を問題なく渡れるかどうかを確認しました。



＜参加した視覚障がい者＞

「白線の幅が倍に広がったということなんですけれども特にそこに関しては違和感なく横断することができました」



【新潟県視覚障害者福祉協会理事長・木村弘美さん】

「ここの交差点は音響式信号機や エスコートゾーンや点字ブロックが敷設されているのできちんと環境が整っていれば横断歩道の 改正については不安は感じませんでした」



白線の間隔を広げた横断歩道を新たに設置する場合、音で誘導する信号機や点字ブロックが並ぶエスコートゾーンを備えることが推奨されています。



＜参加した視覚障がい者＞

「エスコートゾーンと音の出る信号機が設置されたということでそれによる渡りやすさが格段にあがったので、こういったのが広がっていくといいなと思います」



一方でこんな課題も。



＜参加した視覚障碍者＞

「ここに来てわざわざ2,3歩あるわけだ慣れればいいけど2.3歩こっち側につけてくれたらな」



こちらの交差点には横断歩道を知らせる点字ブロックとエスコートゾーンの間に空白ができていることがわかります。



横断歩道を安全に渡ってもその先につながる道路へ誘導する表示がないため目の不自由な方にとっては歩みを進めることが難しい状況です。



【新潟県視覚障害者福祉協会理事長・木村弘美さん】

「歩行訓練を受けて自分の歩く場所を把握できればいいんですけど初めて来たりなかなか慣れてなかったりすれば離れていると探すのは難しいんだなと思いました」



【新潟中央署 山田展史 交通課長】

「視覚障害者の方々とか関係者の意見を踏まえながら慎重に設置の可否を検討することとしていますので慎重に検討してまいりたい」



道路を安全に渡るための横断歩道。白線の間隔が広がることで費用の削減ができる一方、まだまだ課題は残りそうです。

