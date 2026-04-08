神奈川県在住の50代女性・Mさんは、知人の結婚式のために訪れた岩手で、ありがたい優しさに触れたという。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

当時まだ幼かったMさんの娘が、睡眠不足だったのか、旅の途中で体調を崩してしまい......。

＜Mさんからのおたより＞

今から20年ほど前、長男と長女がまだ幼稚園児だったころのことです。

家族4人で知人の結婚式に出席するために岩手まで行きました。

結婚式だけでなく宿泊して観光して帰ることにして、最終日にまずは盛岡駅に向かいました。ところが盛岡駅に着く頃、娘の体調が悪く嘔吐してしまったんです。

どこかに休める場所は...？ 駅員に尋ねたら

急遽盛岡駅で駅員さんに「どこかに休めるような施設はありませんか？」とたずねました。

こちらの意図としてはスーパー銭湯みたいなところでゆっくりできないかと思ったのですが、娘の具合が悪いことに動揺していたみたいで、上手く伝えられていなかったに違いありません。

駅員さんは「ないなぁ...」と言いながら駅の裏？ 一般人が入れないようなところへ案内してくれて、「ここで休んで良いですよ」と休憩できる場所を提供してくれたのです。

鍵を開け閉めしてらっしゃったし、多分、駅員さんたちが仮眠をとるところなんじゃないかと思います。

もし私の地元で同じような事が起きた時、そんな場所を提供してくれるだろうか？ と考えると、難しいだろうなと思います。

本当にありがたく、盛岡（岩手）の人のやさしさを感じた思い出です。

その後少し眠ることができた娘はすっかり元気なり、わんこそばをたくさん食べてました。

旅行（結婚式）でテンション上がって寝不足だったのかもしれません。



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