9日は西から雨の範囲が広がるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■9日の全国の天気

9日（木）は低気圧や前線が近づき西から天気は下り坂です。九州北部や中国地方は夕方以降雨が降り出し、夜は西日本の広い範囲で本降りの雨が降りそうです。

東日本は昼過ぎまで晴れる所が多いですが、夕方以降は雲が増えてきて、夜は東海や北陸で雨が降り出す予想です。関東も夜遅い時間はにわか雨がありそうなので、折り畳みの傘があると安心でしょう。

北日本は日中は日差しが届くところが多く、東北南部では青空の下でお花見を楽しめそうです。ただ、南寄りの風が次第に強まる予想で、北海道の日本海側では強風に注意が必要です。

■9日の予想気温

朝は内陸を中心に最低気温が0℃未満の冬日になるところが多いでしょう。日中は20℃前後まで上がるところが多く、北日本は初夏の陽気になりそうです。東北でも昼間は長袖シャツ1枚で過ごせるくらいの気温でしょう。

気温が上がる影響で、花粉の飛散は東北から中国地方にかけて「極めて多い」予想となっています。花粉症の方は万全の対策をしてお出かけください。

■全国の週間予報

10日（金）は全国的に雨が降り、太平洋側を中心に雨脚が強まる恐れがあります。また、全国的に風も強まり荒れた天気となるでしょう。この雨風で桜が散ってしまう所も出てきそうです。

11日（土）は天気回復へ向かいますが、低気圧は発達しながらオホーツク海へ進む予想で、北海道では暴風に警戒が必要です。この低気圧に向かって暖かい空気が流れ込むため、11日（土）は東京で27℃と季節外れの暑さがやってきそうです。

12日（日）は名古屋も25℃と今年初めての夏日が予想されています。まだ半袖を準備していないという方は、週末までに用意しておくと良さそうです。まだ暑さに慣れていない時期ですので、お出かけの際はこまめな水分補給を心がけましょう。