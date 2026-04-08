【漢字クイズ】「機転が利く」or「起転が利く」正解はどっち？流石にわかるよね...？

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「機転が利く」と「起転が利く」では、どちらが正しいでしょうか？

正解は、「機転（きてん）が利（き）く」でした！

機転が利くとは、その場の状況や空気を素早く察知し、臨機応変かつ的確な対応や判断を瞬時にできることを意味する言葉。

ちなみに「機転」とは、その場に応じて機敏に心を働かせることを意味しており、単に頭の回転が速いだけでなく、その場にふさわしい対応ができることを意味するのだそうですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）